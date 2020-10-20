Meslekten ihraç edilen iki hakim gözaltına alındı
HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 11 hakim ve savcı arasında yer alan 2 hakim, Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdikleri, örgütün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcıdan 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K'nin, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.