Euro
9.31
Dolar
7.90
BIST 100
1,202.95
Altın
1,901.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor
logo
Türkiye

Meslekten ihraç edilen iki hakim gözaltına alındı

HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 20.10.2020
Meslekten ihraç edilen iki hakim gözaltına alındı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 11 hakim ve savcı arasında yer alan 2 hakim, Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdikleri, örgütün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcıdan 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K'nin, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 657 bini aştı
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu

Benzer haberler

Meslekten ihraç edilen iki hakim gözaltına alındı

Meslekten ihraç edilen iki hakim gözaltına alındı