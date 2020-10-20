Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin ile Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.