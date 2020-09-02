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HSK'den 'yargı alanı değişikliği' kararı

HSK Genel Kurulu kararına göre, Marmaraereğlisi ilçesi, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarıldı.

Kemal Karadağ   | 02.09.2020
HSK'den 'yargı alanı değişikliği' kararı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesini Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, Marmaraereğlisi ilçesini Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağladı.

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