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"Bataklık Operasyonu" davasında karar açıklandı

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından 73 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Cemil Murat Budak  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
"Bataklık Operasyonu" davasında karar açıklandı

Ankara

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı bir önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını belirterek, sanıklara ve avukatlarına son savunmalarını yapması için söz verdi.

Sanıklar ve avukatları, önceki celselerde yaptıkları savunmaları tekrarladıklarını belirterek, iddianamede isnat edilen suçların unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.

Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, örgüt yöneticisi oldukları iddiasıyla yargılanan, aralarında Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 7 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan beraatine hükmetti.

Söz konusu sanıkların üzerine atılı "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan da beratine karar veren mahkeme, "suç örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 53, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlanan 13 sanık hakkında da beraat kararı verdi.

Mahkeme, sanıklardan Servet Daş'ı "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların isnat edilen suçları işlediklerini gösterir her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle verilen beraat kararları, oy birliğiyle alındı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istenmişti.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunulmuştu.

Örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan, 8 Eylül 2022'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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