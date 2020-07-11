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Mersin'de emekli öğretmenin ejder meyvesi merakı kazanca dönüştü

Mersin'de hobi olarak başladığı ejder meyvesi üretimini işe dönüştüren emekli öğretmen, yeni sezonda 20 bin meyve hasat etmeyi bekliyor.

Derviş Çömez   | 11.07.2020
Mersin'de emekli öğretmenin ejder meyvesi merakı kazanca dönüştü Fotoğraf: Derviş Çömez/AA

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Gani Yıldız, boş zamanlarını değerlendirmek için bir arkadaşının tavsiyesiyle 4 yıl önce bahçesine ejder meyvesi dikti.

Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen meyveye çevreden talep gelince üretim alanını genişleten Yıldız, bu hobisinden kazanç elde etmeye başladı.

Yıldız, gazetecilere, ejder meyvesini dalında tanesi 25 liradan sattığını belirterek, "Geçen yıl 1 dönüm seradan 10 bin meyve elde etmiştim. Bu yıl 20 bin meyve bekliyorum." dedi.

Temmuzda başlayan hasadın şubat sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Yıldız, "Pazar sorunumuz yok, ürünler anında satılıyor. Kazancı da gayet iyi. Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden talep var. Ürünlerimizi ihracata hazırlıyoruz. O kadar çok talep var ki bazen yetişemiyoruz." diye konuştu.

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