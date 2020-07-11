Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çapa-Şehremini tramvay durağındaki koruma camı, seyir halindeki bir cipin üzerine düştü.
İstanbul
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Millet Caddesi'nden Aksaray yönüne seyir halindeki 34 CIG 471 plakalı cipin üzerine, Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'ndaki koruma camı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kazada kimse yaralanmazken cipte hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.