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Türkiye

Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çapa-Şehremini tramvay durağındaki koruma camı, seyir halindeki bir cipin üzerine düştü.

Hikmet Faruk Başer   | 11.07.2020
Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer/AA

İstanbul

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Millet Caddesi'nden Aksaray yönüne seyir halindeki 34 CIG 471 plakalı cipin üzerine, Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'ndaki koruma camı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada kimse yaralanmazken cipte hasar oluştu.

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Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü

Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü