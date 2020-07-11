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Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kentin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşın hasadına başlandı.

Hüseyin Ünlüsoy   | 11.07.2020
Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı Fotoğraf: Hüseyin Ünlüsoy/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kentin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşın hasadına başlandı. Gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşın ilçe merkezi ve köylerdeki hasadı imece usulüyle yapılıyor. ( Hüseyin Ünlüsoy - Anadolu Ajansı )

Gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezi ve köylerindeki hasadı imece usulüyle yapılıyor. 

Haşhaşın, tohumu ve dış kabuğunun (kapsül) ayrı ayrı ekonomik değeri bulunuyor. Tohumu hamur işlerinde, kapsülü ise ilaç yapımında kullanılıyor.

İlçeye bağlı Baştepe köyünde haşhaş toplayan Gülsen Turhan, eylül ayında ekimini yaptıkları haşhaşın Temmuz ayında da hasadına başladıklarını söyledi.

Kırdıkları haşhaş kapsüllerini evlerine götürerek ayıkladıklarını anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Haşhaş, ekiminden toplanmasına kadar tamamen organik olarak üretiliyor. Gübre ve hormon gibi hiçbir şey kullanılmıyor. Allah ne verdiyse onu topluyoruz. Haşhaşın kapsülünü devlete teslim ederiz. Tohumunu da şahıslara satarız. Haşhaş çok güzel. Bunun gözlemesi yapılır, kahvaltıda sürülür, pekmezle karıştırılır, pastalara, böreklere katılır."

Tarlada ailesine yardım eden Cennet Aslan da haşhaşın devlet kontrolünde ekildiğini ve Afyonkarahisar yöresi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

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