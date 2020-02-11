Euro
6.57
Dolar
6.02
BIST 100
119,797.80
Altın
1,563.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MEB 750 engelli öğretmen atadı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı.

Selma Kasap   | 11.02.2020
MEB 750 engelli öğretmen atadı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması yapıldı. 

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

Bakanlıkça atanan 750 engelli öğretmen, 45 farklı branşta görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

MEB 750 engelli öğretmen atadı

MEB 750 engelli öğretmen atadı

İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi
Gelir İdaresi Başkanlığına atama

Gelir İdaresi Başkanlığına atama
Felç geçirdi, kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı

Felç geçirdi, kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı