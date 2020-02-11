MEB 750 engelli öğretmen atadı
Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması yapıldı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
Bakanlıkça atanan 750 engelli öğretmen, 45 farklı branşta görev yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.