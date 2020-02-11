Euro
6.57
Dolar
6.02
BIST 100
119,797.80
Altın
1,562.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen, doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Zafer Göder   | 11.02.2020
Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor Fotoğraf: AA/Zafer Göder

Bolu

Gölcük'te kış

Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardında beyaza büründü. ( Zafer Göder - Anadolu Ajansı )

Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler hem hafta içi hem de hafta sonu bölgeye akın ediyor.

Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, tabiat parkına gelenler, göl çevresindeki iskelelerde fotoğraf çekiyor ve göl çevresinde yürüyüş yapıyor.

Bazı tatilciler tabiat parkı içindeki piknik alanlarında mangal yakarak kar manzarasının keyfini çıkartıyor.

Bu arada, yüzeyi tamamen donan göl, bölgeyi ziyaret edenlere eşsiz manzara sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor

Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor

Bolu Valiliği: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı

Bolu Valiliği: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı

Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı
Bolu'da kara yolunda heyelan

Bolu'da kara yolunda heyelan