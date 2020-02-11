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Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen Refik Töre, hayırseverlerden destek bekliyor

Halk dilinde "balık pulu derisi hastalığı" adıyla da bilinen kalıtsal cilt bozukluğu iktiyozis hastası Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor.

Emin İleri   | 11.02.2020
Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen Refik Töre, hayırseverlerden destek bekliyor Fotoğraf: Emin İleri/AA

İstanbul

Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen ve Hakkari Şemdinli'de oturan 29 yaşındaki, kalıtsal cilt bozukluğu iktiyozis hastası Refik Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldiğini belirtti.

Vücudundaki ter bezleri çalışmadığı için böyle bir rahatsızlığı olduğunu belirten Töre, düzenli olmasa da Ankara Şehir Hastanesinde tedavisini sürdürdüğünü söyledi.

Tedavi sürecinde bir ilerleme kaydedilmediğini, kendisine ilaç yazıp gönderildiğini anlatan Töre, "Ben acı çekiyorum. Herkes gibi yaşamak ve iyileşmek istiyorum. Ben de insanım. Herkes gibi gezmek istiyorum. Şükrediyorum Allah'a ama anne-babam ölürse kim bana bakacak? Doğuştan bu hastalığı yaşıyorum. 29 senedir uğraşıyorum bir çözüm bulamadım. İstanbul hem tedavi olmak için hem de birilerinin yardımıyla yurt dışında tedavi olmak için geldim." dedi.

Hastalığından dolayı güneşe çıkamadığını belirten Refik Töre, iyileşip bu hissi yaşamak istediğini söyledi.

Ailesinin çiftçilik yaptığını ve 6 kardeş olduklarını, sahip çıkan birileri olursa bu hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Töre, "Akşamları uyurken gözlerimi kapatamıyorum. 29 senedir ben bu derdi çekiyorum, ben de yaşamak istiyorum" diye konuştu.

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Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen Refik Töre, hayırseverlerden destek bekliyor

Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen Refik Töre, hayırseverlerden destek bekliyor