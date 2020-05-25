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Mayısın son günlerinde Erzurum'da kar Kars'ta dolu etkili oldu

Erzurum'un yüksek kesimleri mayısın son günlerinde beyaz örtüyle kaplandı, Kars'ta ise dolu etkili oldu.

Hüseyin Demirci,Erkan Erdoğan,Fahrettin Gök   | 25.05.2020
Mayısın son günlerinde Erzurum'da kar Kars'ta dolu etkili oldu Fotoğraf: Erkan Erdoğan/AA

Erzurum/Kars

Mayısın son günlerinde Erzurum'da kar, Kars'ta dolu etkili oldu

Erzurum'da mayısın son günlerinde il merkezinin yüksek kesimindeki Palandöken Dağı ile Oltu ilçesinde kar yağdı. Palandöken Dağı'nın bir bölümü ve Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. ( Erkan Erdoğan - Anadolu Ajansı )

Erzurum il merkezinin yüksek kesimindeki Palandöken Dağı ile Oltu ilçesinde kar yağdı. Palandöken Dağı'nın bir bölümü ve Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanağın ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Dolu nedeniyle, bazı vatandaşların küçük bostanları zarar gördü.

Bazı vatandaşlar da battaniye örterek araçlarını doludan korumaya çalıştı. İlçe sakinleri, evlerinin önünde biriken dolu yığınlarını temizledi.

İlçedeki meralarda doluya hazırlıksız yakalanan çobanlar, sürüleriyle zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Özgün Umut, yağmurun bir anda yerini doluya bıraktığını belirterek, "Dolu her tarafı beyaza bürüdü, çiçeklerimiz hep dolunun altında kaldı." dedi.

Bölgede sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor.

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