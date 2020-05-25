MSB Şırnak'ta tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığınca, Şırnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntüleri paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Şırnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntüleri paylaşıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özel Mayın Arama Tarama Timleri (ÖMAT) tarafından İdil'de tespit edilen 11 anti tank mayınının imha edildiği görüntüler yer alıyor.
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Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak/İdil’de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZTl86nIays— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2020