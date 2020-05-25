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MSB Şırnak'ta tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca, Şırnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntüleri paylaşıldı.

Duygu Yener   | 25.05.2020
MSB Şırnak'ta tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntülerini paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Şırnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntüleri paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özel Mayın Arama Tarama Timleri (ÖMAT) tarafından İdil'de tespit edilen 11 anti tank mayınının imha edildiği görüntüler yer alıyor.

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