Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,731.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'nin İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine gittiği bayram ziyaretine telefonla katıldı
logo
Türkiye

'Vefa ekibi' bayramda da yardıma koştu

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 2 bin 502 kişinin ihtiyacını karşıladı.

Ferdi Uzun   | 25.05.2020
'Vefa ekibi' bayramda da yardıma koştu Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da yoğun mesai harcıyor.

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Ramazan Bayramı'nda da ihtiyacı olan vatandaşlara yardım ulaştırdı.

Kaymakamlık ya da ihbar hatlarından kendilerine ulaşan adreslere giden görevliler, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getiriyor.

Vefa ekibi, bayramın ilk günü kendilerine ulaşan 2 bin 502 kişinin ihtiyacını karşıladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü görev alan Efeler Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Osman Turan, "Birinin bunu yapması gerekiyordu o da benim. Bayramda çalışmak çok keyifli. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Şoför olarak çalışan Ertuğrul Demirsoy ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım ettikleri için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Güvenlik görevlisi Berna Karadağ da "Bayramda çalıştığımız için gocunmuyoruz çünkü bu çok vefalı bir duygu." diye konuştu.

Bekçi Kazım Koyuncu ise bayram günü yardım ulaştırmanın ayrı bir duygu kattığını dile getirdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da sosyal mesafeyi 'sivil yardımcılar' denetleyecek
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 650 ölüm
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 830'a yükseldi

Benzer haberler

'Vefa ekibi' bayramda da yardıma koştu

'Vefa ekibi' bayramda da yardıma koştu

TİKA ramazanda 66 ülkede yaklaşık 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştı

Kovid-19 nedeniyle işleri durgunlaşan işletmeci, kendini ihtiyaç sahiplerine yardıma adadı

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı
Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Türk Kızılay gönüllüleri köy köy dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor

Türk Kızılay gönüllüleri köy köy dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor