Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,510.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Türkiye'nin Otomobili

MASFED'den Türkiye'nin Otomobili'ne destek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve satışı konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.12.2019
MASFED'den Türkiye'nin Otomobili'ne destek

Ankara

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve satışı konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Otomotivin inşaatla birlikte ekonominin lokomotifi olduğunu vurgulayan Erkoç, "Başından beri inandığımız, en iyisini yapacağımızdan şüphe duymadığımız Türkiye’nin Otomobili için MASFED olarak biz de sipariş vermekle kalmayacak, taşın altına elimizi koyacağız. Gerek üretim gerekse satış sürecinde verilecek görevlere hazırız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Türkiye'nin Otomobili gurur verici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Türkiye'nin Otomobili gurur verici

'Sokaklarımızda artık Türk otomobillerini görmek istiyoruz'

'Bir dünya markası yarattılar'

'Türkiye'de değil dünyada ses getireceğine inanıyorum'

'Türkiye'de değil dünyada ses getireceğine inanıyorum'
'İzlerken heyecandan kalbim duracaktı'

'İzlerken heyecandan kalbim duracaktı'
'Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler'

'Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler'