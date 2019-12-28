EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." paylaşımında bulunuldu.
Ankara
EGM'nin resmi Twitter hesabından, "C-SEDAN" modelinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş halinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 🇹🇷#YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/VXWJWQqACF— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 28, 2019
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Huzur ve güvenliğiniz için 🚔🇹🇷 #YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/wWViSfquMS— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 28, 2019