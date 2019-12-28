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Türkiye, Türkiye'nin Otomobili

EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." paylaşımında bulunuldu.

Aykut Karadağ   | 28.12.2019
EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Ankara

EGM'nin resmi Twitter hesabından, "C-SEDAN" modelinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş halinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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