Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.70
Dolar
5.94
BIST 100
95,415.57
Altın
1,286.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara'da sıcaklık azalıyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 01.05.2019
Marmara'da sıcaklık azalıyor

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile zamanla genelinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

Lufthansa Grubu, ilk çeyrekte 336 milyon avro zarar açıkladı

Lufthansa Grubu, ilk çeyrekte 336 milyon avro zarar açıkladı

Milli İHA'lara yenilikçi haberleşme sistemi

Meteorolojiden 9 il için 'zirai don' uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı
Marmara'da sıcaklık azalıyor

Marmara'da sıcaklık azalıyor
Şekil değiştiren İHA'lar göreve hazır

Şekil değiştiren İHA'lar göreve hazır