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Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 il için kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Mehtap Yılmaz   | 01.05.2019
Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı AA/Mustafa Kamacı

Ankara

Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-4 derece artması, kuzeydoğu kesimlerde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde kuvvetli beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

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