İstanbul'da polise mukavemette bulunan 137 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan 137 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan 137 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs dolayısıyla bazı gruplar yasa dışı şekilde toplanarak Taksim Meydanı'na çıkmaya çalıştı.
Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen meydana gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan kişilere müdahale edildi.
Beşiktaş'ta 55, Beyoğlu'nda 35, Şişli'de 40, Kağıthane'de 4, Bakırköy'de 3 olmak üzere 137 kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.