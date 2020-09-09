Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.