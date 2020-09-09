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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 09.09.2020
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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