Euro
8.82
Dolar
7.49
BIST 100
1,089.60
Altın
1,925.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Manisa'da yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir mahallede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Fatih Tıpırtın,Ahmet Bayram   | 09.09.2020
Manisa'da yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi Fotoğraf: Fatih Tıpırtın /AA

Manisa

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın mahalline yakın bir mahallede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. ( Fatih Tıpırtın - Anadolu Ajansı ) 

Alınan bilgiye göre, iManisa'nın Soma ilçesine bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 22 arazöz, 4 dozer ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sürdürülürken, takviye amacıyla bölgeye ekipler gönderildi. Yangın mahalline yakın Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

"Uzun süren uğraşlar sonucu yangının mahalleye ve evlere ulaşması önlendi"

Belediye Başkanı Ali Tulup ile yangına bölgesine gelerek kontrol altına çalışmalarını takip eden Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayan tüm vatandaşların ve hayvanlarının tahliye edildiğini belirterek, uzun süren uğraşlar sonucunda yangının mahalleye ve evlere ulaşmasının önlendiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Çetin, akşam saatlerinde mahalle camisinin hoparlöründen yapılan duyuruyla tahliye kararını öğrendiklerini dile getirerek, "Muhtar duyuru yaptı, evleri boşalttık kimse kalmadı. Köyde 150 civarında kişi yaşıyordu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 544 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
İspanya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 964 arttı
Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur

Benzer haberler

Manisa'da yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Manisa'da yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Marmara Gölü'nde su seviyesi yüzde 1,5'a kadar düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Sarıgöl Ovası "beyaz örtüye" büründü

Sarıgöl Ovası "beyaz örtüye" büründü
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında hedef yarım milyar doların üzerine çıkmak

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında hedef yarım milyar doların üzerine çıkmak