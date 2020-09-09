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Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangının ormana sıçraması sonucu yaklaşık 5 hektar ağaçlık alan zarar gördü.

Durmuş Genç   | 09.09.2020
Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı Fotoğraf: Durmuş Genç /AA

Muğla

Alınan bilgiye göre, Sinan Bükey yönetimindeki 34 BS O702 plakalı otomobilin motor kısmından, Akyaka-Ula kara yolu Sakartepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. 

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına durdurduğu otomobilde bulunan 3 kişiyi tahliye ederek araçtan indirdi.

Alevlerin kısa sürede sardığı otomobilde patlamalar meydana geldi. Bu sırada bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler ormana sıçradı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, orman yangın söndürme işçisi, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilden sıçrayan alevlerin neden olduğu orman yangınına ekipler uzun süre müdahale etti.

Ula-Akyaka kara yolu kapatıldı

Yangın nedeniyle Ula-Akyaka kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken trafik tek yönden kontrollü olarak sağlanıyor.

Bölgede bulunan Cumhur Sarı, aracın motor kısmından dumanların çıkmasıyla yanmaya basladığını, iki defa araçta patlama meydana geldiğini söyledi.

Alevlerin daha sonra ormana sıçradığını belirten Sarı, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdiğini anlattı.

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