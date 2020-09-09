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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 09.09.2020
Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı. 

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