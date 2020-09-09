Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Diyarbakır Anneleri, tarih yazıyor❗— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 8, 2020
16. kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek...
Çalışıyoruz,
Devamı da gelecek 👍