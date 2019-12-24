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Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Sefa Mutlu   | 24.12.2019
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem

Istanbul

Marmara Denizinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin 8,47 kilometre açıklarında, 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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