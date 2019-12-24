Hatay'da kuvvetli sağanak nedeniyle 2 okulda eğitime ara verildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan yağış nedeniyle iki okulda eğitime ara verildi.
Hatay
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime ara verildi.
Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.
Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.