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Hatay'da kuvvetli sağanak nedeniyle 2 okulda eğitime ara verildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan yağış nedeniyle iki okulda eğitime ara verildi.

Lale Köklü Karagöz   | 24.12.2019
Hatay'da kuvvetli sağanak nedeniyle 2 okulda eğitime ara verildi Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime ara verildi.

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.

Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.

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