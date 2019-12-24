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Kayseri'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Yahyalı ve Sarız ilçelerinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, bir gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Sercan Küçükşahin   | 24.12.2019
Kayseri'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA

Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, bir gün idari izinli sayılacakları bildirildi.

Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye bağlı bazı mahallelerden taşımalı eğitimle ilçeye gelen öğrenciler, yarın idari izinli sayılacak.

Öte yandan Sarız ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

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