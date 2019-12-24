Kayseri'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Yahyalı ve Sarız ilçelerinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, bir gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.
Kayseri
Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, bir gün idari izinli sayılacakları bildirildi.
Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye bağlı bazı mahallelerden taşımalı eğitimle ilçeye gelen öğrenciler, yarın idari izinli sayılacak.
Öte yandan Sarız ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.