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Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı

Adana'daki yağışların kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Enes Duran   | 24.12.2019
Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana genelinde son 24 saatte görülen şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) sağanağın, akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesi öngörülüyor.

Mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ila 70 kilogram daha yağışın gerçekleşmesi bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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