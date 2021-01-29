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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Lale Bildirici   | 29.01.2021
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde  parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Geceden itibaren ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısında yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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