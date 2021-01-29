Euro
8.92
Dolar
7.37
BIST 100
1,480.15
Altın
1,845.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı programa katılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Başöğretmen Salonunda "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında Kitabı" tanıtımına katılıyor
logo
Türkiye

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 29.01.2021
Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Van

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı bölgede rüzgar, doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 2-5 kilometre kuvvetinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van 5, Hakkari'de 2, Bitlis 0 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amerikan Novavax firması Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yüzde 89,3 başarılı olduğunu açıkladı
Türkiye'ye getirilen inaktif aşıların toplamı 13 milyon doza ulaştı
Meksika koronavirüs kaynaklı ölümlerde Hindistan'ı geçti
BM Genel Sekreteri Guterres Kovid-19 aşısı oldu
Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı

Benzer haberler

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Muş'ta kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu köy yolları güçlükle açılıyor

Van'da 112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez arayan kişiye ceza verildi

Doğu Anadolu'nun en soğuk şehri sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu'nun en soğuk şehri sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı oldu
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı
Türkiye'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Türkiye'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor