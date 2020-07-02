Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,399.70
Altın
1,770.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı alanında incelemelerde bulunuyor Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 02.07.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olacağı öngörülüyor. 

Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 54 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
Marmara bölgesinde sağanak bekleniyor

Marmara bölgesinde sağanak bekleniyor