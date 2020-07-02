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Türkiye

Mardin'de TNT patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde menfezde 10 litrelik bidonda alüminyum tozuyla güçlendirilmiş TNT patlayıcı bulundu.

Halil İbrahim Sincar   | 02.07.2020
Mardin'de TNT patlayıcı ele geçirildi

Mardin

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birim Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, bir menfezde şeffaf bidon içerisinde patlayıcı olduğu değerlendirilen bulgular tespit edildi.

İncelemede, yaklaşık 10 litrelik bidon içerisinde alüminyum tozuyla güçlendirilmiş TNT patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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