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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 16.12.2020
Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesiminde aralıklı yağmur tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların ise mevsim normalleri ve yer yer üzerinde olacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.




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