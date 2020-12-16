Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında yan yoldan ana yola devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır
Alınan bilgiye göre, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0221 plakalı yolcu minibüsü, Yenihal Köprülü Kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yoldan ana yola devrildi.
Kazada, sürücü Malkoç ile 6 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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