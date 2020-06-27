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Mardin'de yakalanan terörist PKK'nın 'bombacısı' çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde yakalanan teröristin, terör örgütü PKK'nın "mayın ve bombacısı" olduğu belirlendi.

Halil İbrahim Sincar   | 27.06.2020
Mardin'de yakalanan terörist PKK'nın 'bombacısı' çıktı

Mardin

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca sözde Gap-Rıha kırsalında İHA desteği ile yapılan taramada bir kişinin sırt çantalı, silahlı şekilde hareket ettiği tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen komandolar, söz konusu kişiyle Mardin-Şanlıurfa sınırında Yenidardağan Mahallesi kırsalında karşılaştı. Komandoların çağrılarına uyan kişi teslim oldu.

Yapılan araştırmada, yakalanan teröristin "Zana Mardin" kod adlı Zilan Demir olduğu ve sözde Bagok kırsalında terör örgütü PKK'nın "mayın ve bombacısı" olarak görev yaptığı belirlendi.

Teröristin üzerinde yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası ve çok sayıda mühimmat ile yaşam ve örgütsel malzemeler ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde bir teröristin sağ olarak ele geçirildiğini bildirmişti.

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