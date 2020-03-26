Euro
7.09
Dolar
6.48
BIST 100
89,510.28
Altın
1,604.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mardin'de PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesi ve Batman'da düzenlenen operasyonda, yakalanan terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 terörist tutuklandı.

26.03.2020
Mardin'de PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı

Mardin

Mardin'in Midyat ilçesi ve Batman'da düzenlenen operasyonda, yakalanan terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 terörist tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 teröristin saklandıkları adresleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla Suriye uyruklu "Şiyar" kod isimli Salah Hüseyin Midyat ilçesinde babasının evinde, Agit kod adlı Halef Halef isimli terörist de Batman'da yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve SIM kart ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan teröristler, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle 110 fuar ertelendi
İran'da koronavirüsle mücadelede başarısızlığın nedenleri
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Uzmanından çocukların ruh sağlığını koronavirüs etkisinden koruma önerileri
65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüse karşı 19 'altın' öneri

Benzer haberler

Mardin'de PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı

Mardin'de PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı

Batman'da HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'e 'terör' gözaltısı

Güvenlik güçlerine el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirilmiş

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor