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Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 30.09.2019
Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Mardin'in Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi. 

Operasyonda "Roger" kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.


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