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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Sefa Şahin   | 29.09.2019
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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