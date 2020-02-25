Mardin'de 10 günde 11 terörist tutuklandı
Mardin'de 10 günde yakalanan ya da güvenlik güçlerine teslim olan 11 PKK'lı terörist tutuklandı.
Mardin
Mardin'de 10 günde yakalanan ya da güvenlik güçlerine teslim olan 11 PKK'lı terörist tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin ve Kars İl Jandarma komutanlıklarının müşterek yürüttüğü çalışmayla ikna edilen İ.A. ve R.E.H, Nusaybin sınırından jandarma ve MİT Başkanlığı ekiplerince teslim alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.A. ile R.E.H, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Böylece Mardin'de 10 günde tutuklanan terörist sayısı 11'e yükseldi.
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında düzenlenen, "Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69" operasyonu başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan, toprak altında kalas kullanılarak yapılan 3 metre derinliğinde, 40 metrekare büyüklüğünde, tek girişi, 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan sığınak tespit edildi.
Kullanılamaz hale getirilen sığınakta, fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 11 pil bloğu, 8 pil, biri sanayi tipi olmak üzere 5 tüp, 200 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Narko-terörizmle mücadele kapsamında, arazide, çalılar ve kayalıklar arasına jelikan bidonlara gizlenmiş 107 kilogram esrar ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.