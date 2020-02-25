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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 kişiden 13'ü yakalandı.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 25.02.2020
Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerden 13'ünü yakaladığı, 11 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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