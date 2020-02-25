Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 kişiden 13'ü yakalandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerden 13'ünü yakaladığı, 11 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.