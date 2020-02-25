FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı
Konya merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 21'inin muvazzaf, 16'sının ise daha önceden ihraç edilen askeri personelden olduğu belirlendi.
Şüphelilerden 10'u yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda, şüphelilerden 10'u yakalandı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlıların Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığına yerleştirilen kripto FETÖ üyesi askerlerden olduğu kaydedildi.
Adreslerinde bulunamayan 27 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.