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Mardin ve Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Derik ve Siirt’in Eruh kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

28.09.2019
Mardin ve Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Siirt’in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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