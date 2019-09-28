Mardin ve Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Derik ve Siirt’in Eruh kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Mardin Derik kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 27, 2019
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Siirt’in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.