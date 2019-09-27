Euro
6.19
Dolar
5.67
BIST 100
105,152.20
Altın
1,496.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Fiber teknenin batması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 2'si bebek 15 düzensiz göçmen ile organizatör kurtarıldı.

Ali Ballı   | 27.09.2019
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Görecek adası açıklarında batan fiber teknedeki 2'si bebek 16 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Görecek adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber tekne, bir süre sonra su alması sonucu battı.

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2'si bebek, 15 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen bir kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Bodrum Milta Marina'ya getirildi. "Hipotermi" rahatsızlığı nedeniyle 2 bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanılığına götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor

Benzer haberler

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Muğla'da kuvvetli sağanak etkili oldu

'Türkiye'de olmaktan çok mutluydum, şirketin iflas etmesi kötü oldu'

Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
'Sanat Güneşi' şarkılarla anıldı

'Sanat Güneşi' şarkılarla anıldı
Zeki Müren Bodrum'da anılıyor

Zeki Müren Bodrum'da anılıyor