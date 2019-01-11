Mardin Büyükşehir Belediyesinden 200 bin bez torba

Fotoğraf: AA/Osman Öksüz

MARDİN

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla 200 bin bez torba dağıtılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince 1 Ocak'tan itibaren ücretli olan tek kullanımlık plastik poşetlerin yerine halkın alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş torbası dağıtımına başlandı. Bir alışveriş merkezinde dağıtılmaya başlanan bez torbalara halk yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, doğaya zarar veren ve 1 Ocak'tan itibaren ücretli hale getirilen plastik poşetlerin yerine bez torba dağıtıklarını belirtti.

Türkiye'de yıllık yaklaşık 30-35 milyar plastik poşet tüketildiğini aktaran Yaman, "Bu da kişi başına yaklaşık olarak 440 yapıyor. Plastik poşetler 400 ile 800 yıl arasında doğaya karışabiliyor. Bu göstergelerde gösteriyor ki plastik poşetlerin doğaya, tahmin edilemeyecek kadar zararları var." dedi.

Plastik poşetlerin doğaya verdiği zararları ortadan kaldırmak ve geleceğin teminatı çocuklara daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla projelerin başlatıldığını aktaran Yaman, hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının yerinde ve güzel olduğunu kaydetti.

Sıfır Atık Projesi kapsamında 200 bin bez torba dağıtmayı hedeflediklerini ifade eden Yaman, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bez çantalara ilgisi yoğun oldu. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun yanında, atık yağ, pet şişe, kağıt ve atık pilleri Mardinmasa birimimize getirdikleri takdirde kendilerine bez torba hediye edilecek."

Fatma Timur ise, plastik poşetlerin ücretle dağıtılmasını desteklediğini belirterek, "Paralı olunca şimdi kimse plastik poşet almıyor. Bu şekilde en azından çevre kirliliği biraz daha azalmış olacak." ifadelerini kullandı.

Çevre sağlığı açısından dağıtılan bez torbaların çok faydalı olduğunu ifade eden Mehmet Akbullu da, "Bu şekilde ülkemizin çok temiz bir hale geleceğine inanıyorum. Bu etkinlikler çok güzel oluyor, dağıtanlara da teşekkür ederiz, inşallah bunun devamı gelir." dedi.

Muhabir: Muhammed Furkan Güneş,Osman Öksüz