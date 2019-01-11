Dolandırılan şehit ailesine inekleri teslim edildi

KIRIKKALE

Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün ailesi, dolandırılarak kendilerinden alınan 12 ineğin teslim edilmesinin sevincini yaşıyor.

Hayvanlarını teslim alan Habip Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz arkamızda olmasaydı biz hayvanlarımızı bulamazdık." dedi.

Elife Öztürk de vücutlarında yara olan hayvanları veterinere götürdüklerini dile getirdi. Hayvanların bir hafta kontrol altında tutulacağını aktaran Öztürk, "Allah Cumhurbaşkanımdan, valimden, kaymakamımdan, komutanlarımdan, bulanlardan, getirenlerden, gazetecilerden razı olsun. Hayvanlarım bulunduğu için çok mutluyum. " diye konuştu.

Öte yandan, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen A.K, F.Ş. ve F.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'taki bir operasyonda 2016 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Nurettin Öztürk'ün, Kırıkkale'de yaşayan ve hayvancılıkla geçinen ailesi, bakamadığı için 12 ineğini satılığa çıkarmış, şüpheliler ödeme yapmak üzere senet karşılığı inekleri teslim alıp ortadan kaybolmuştu. Senetlerin ödenmemesi üzerine dolandırıldığını fark eden şehit ailesi emniyete başvurmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, A.K, F.Ş. ve F.K. gözaltına alınmıştı.

Muhabirler: Fatih Gökmen, Zekeriya Karadavut