Euro
8.21
Dolar
6.96
BIST 100
1,126.90
Altın
1,977.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan orman yangını, 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı ve 251 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ahmet Bayram   | 03.08.2020
Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Manisa

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 31 Temmuz Cuma günü 17.30 sıralarında başlayan yangınla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, arazinin sarp, rüzgarın da kuvvetli olması nedeniyle müdahalenin zorlaştığı kaydedildi.

Söz konusu yangının bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ahmetli ilçesi Hacıköseler Mahallesi Gürlevik Deresi mevkisinde 3 gün önce başlayan orman yangını 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile birlikte havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır."

Soğutma işlemlerinin başladığı yangın bölgesindeki hasarın çalışmalar tamamlandıktan sonra belirleneceği öğrenildi.

Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın aynı gece kontrol altına alınmış ancak ertesi gün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti. Yangının dün kısmen kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Kovid-19 aşısının geliştirmesi konusunda umutlu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 166'ya yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti

Benzer haberler

Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı

İstanbul'daki orman yangın söndürüldü

Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Bozcaada'daki makilik alanda çıkan yangında 4 hektar alan zarar gördü

Bozcaada'daki makilik alanda çıkan yangında 4 hektar alan zarar gördü
Pakdemirli'den İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama

Pakdemirli'den İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama