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Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Sayim Harmancı,Ulaş Güven   | 03.08.2020
Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Hakkari Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Semra Varol ve Çimen Özçük'ün cenazeleri, yakınları tarafından alınarak ilçeye getirildi. 

Orman Mahallesi'ne getirilen Varol ve Özçük için düzenlenen törende cenaze namazı kılındı, dua edildi. 

Ardından Varol'un cenazesi buradaki mezarlıkta, Özçük'ün cenazesi de Akalın mezarlığında toprağa verildi. 

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Esendere ve Büyükçiftlik Belde Belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Taş, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Savaş Bayram ve Aysun Er'in cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak ilçeye getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Evin Yazgan'ın cenazesi Onbaşılar köyünde, Meryem Renda'nın cenazesi ise Adaklı köyünde defnedildi.

Olay 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu aralarında Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

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