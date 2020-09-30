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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Sarıhan   | 30.09.2020
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Manisa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağında çalışan tarım işçilerini taşıyan Kazım Çelebi'nin kullandığı 45 J 4784 plakalı minibüs, Ahmetağa Mahallesi'nde Oğuz Gülicak'ın (51) kullandığı 34 ZC 7090 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüsteki 26 kişi yaralandı. Alaşehir ve Salihli’deki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


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