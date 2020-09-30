Euro
9.13
Dolar
7.79
BIST 100
1,131.52
Altın
1,886.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk oluyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinin önünde Azerbaycan'a destek açıklamasında bulunuyor
logo
Türkiye

Gürcistan'a ait 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı Türkiye'de yapıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Gürcistan'a ait 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı yapıldı, botlarda görevli personele onarım ve bakım yöntemleri hakkında eğitim verildi.

Sertaç Bulur   | 30.09.2020
Gürcistan'a ait 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı Türkiye'de yapıldı

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gürcistan Sınır Polisi Başkanlığı Sahil Güvenlik Departmanına ait Sokhumi (P-24) ve Poti (P-108) isimli iki botun, 31 Ağustos 2020'de Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığınca onarıma alındığı bildirildi. 

Açıklamada, Trabzon Limanı’na çekilen Sokhumi'nin 24 Eylül'de Poti'nin ise 28 Eylül'de tamamlanan bakım ve onarımlarının ardından Gürcistan'a uğurlandığı belirtildi.

Faaliyetin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gürcistan Sınır Polisi Başkanlığı Sahil Güvenlik Departmanı arasındaki dostluk ve yakın iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, Gürcistan sahil güvenlik botlarında görev yapan personele de onarım yöntemleriyle bakım ve idame esasları hakkında eğitim verildiği ifade edildi.

Açıklamada, sahil güvenlik botlarının uğurlanması sırasında Türkiye ve Gürcistan’ın sahil güvenlik personeli arasında sergilenen yakınlığın, iki ülkenin sahil güvenlik teşkilatları arasındaki yakın iş birliği ve dostluğun yıllar boyu artarak devam edeceğinin en büyük kanıtı olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'daki artış nedeniyle hastanelerde yer kalmadı
Kovid-19'un tüketici davranışlarında dönüşümler yaratması bekleniyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 844 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1178, Brezilya'da 863 kişi öldü
Disney'den Kovid-19 salgını nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkarma kararı

Benzer haberler

Gürcistan'a ait 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı Türkiye'de yapıldı

Gürcistan'a ait 2 sahil güvenlik botunun bakım ve onarımı Türkiye'de yapıldı