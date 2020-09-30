Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün saat 11.00'de AA Editör Masası'nda konuk olacak.
Çavuşoğlu, Editör Masası'nda, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılar ve Türkiye'nin tutumu, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini paylaşacak.
Çavuşoğlu’nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.