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Türkiye

Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

30.09.2020
Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün saat 11.00'de AA Editör Masası'nda konuk olacak.

Çavuşoğlu, Editör Masası'nda, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılar ve Türkiye'nin tutumu, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini paylaşacak.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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