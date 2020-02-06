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Manisa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Manisa Valisi Deniz, fabrika yangını hakkında, "Kaynak işlemi sırasında, polyesterin üzerine düşen kıvılcım yangına sebep olmuş. Şu anda tamamen söndürüldü. Çok şükür bir can kaybımız yok." dedi.

Ahmet Bayram   | 06.02.2020
Manisa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki OSB'de çocuk parkları için oyuncak üreten bir plastik firmasının üretim tesisinde yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin 22 personel, 9 araç ve 3 su tankeri ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Deniz olay yerine geldi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yangının yaşandığı fabrikaya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Deniz, burada yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "İlk aldığımız bilgiye göre kaynak işlemi sırasında, polyesterin üzerine düşen kıvılcım yangına sebep olmuş. Şu anda tamamen söndürüldü. Çok şükür bir can kaybımız yok. Herkese geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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