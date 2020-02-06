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Adana'da iki mahallede heyelan oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, iki mahallede heyelan meydana geldi.

Yusuf Koyun   | 06.02.2020
Adana'da iki mahallede heyelan oldu

Adana

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Durak ve Beydemir mahallelerinde, ağaçlık alanda ve tarım arazisinde yaşanan toprak kayması bölgede derin yarıklara neden oldu.

Heyelan sonrası Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye sevk edildi.

İncelemelerde, toprak kaymasında mahallelerde zarar gören yapı bulunmadığı, tarım arazisinde ise hasar oluştuğu belirlendi.

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